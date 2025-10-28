Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primera hija

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres.

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primera hija el 25 de octubre.

Así lo dio a conocer el medio TMZ este martes 28 de octubre de 2025, luego de que el embarazo y el parto se hayan llevado a cabo en completo hermetismo.

La superestrella de Avengers se convirtió en papá luego de casarse con Baptista en septiembre de 2023 y ser criticado por la diferencia de edad entre ambos. Él tiene 44 y ella tiene 28 años.

Medios especializados en espectáculo detallan que la pequeña ha sido llamada Alma Grace y nació en Massachusetts.

Los rumores del embarazo de Baptista arrancaron sobre el verano, pero esto no fue confirmado oficialmente.

Mientras tanto, los paparazzi siguen acechando al Capitán América y la actriz portuguesa para fotografiarlos ahora que su familia ha crecido.