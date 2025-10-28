El futbolista Vinícius Júnior confirma su relación con la brasileña Virginia Fonseca

El futbolista Vinicius Júnior y la influencer y modelo Virginia Fonseca confirmaron, este martes 28 de octubre del 2025, su relación con una serie de fotografías en redes sociales. Este anuncio se realiza en medio de las críticas por la actitud del delantero en el clásico de España.

Durante semanas se especuló sobre su relación e incluso se desataron rumores de distanciamiento. A inicios de octubre de ambos reconocieron que no estaban juntos después que ella descubriera a Vinicius conversando con otras modelos.

Sin embargo, días después esta situación se resolvió y se han mostrado juntos a través de viajes y detalles.

Las imágenes que confirmaron su relación fueron acompañadas del mensaje "V❤️V". En ellas se muestra un detalle romántico que tuvo el un viaje a Europa de Virginia Fonseca.

En cada fotografía se ve una habitación de hotel con una decoración de pétalos de rosa en forma de corazón en la cama acompañada de globos rojos y uno con la palabra 'LOVE' y osos rojos y blancos.

En una segunda fotografía aparece la pareja, el futbolista acostado en la cama y la influencer reflejada en el espejo. Mientras que en la última aparece Fonseca haciendo un corazón con las manos.

De acuerdo a medios locales la pareja fue vista saliendo del hotel con globos rojos y riendo. Gestos que confirmarían que su relación se encuentra en el mejor momento.

A inicios de octubre, la modelo brasileña confirmó al periódico G1 que su relación se había terminado después de ver capturas de teléfono de conversaciones de él con otras modelos. Situación que obligó al futbolista a reconocer su error publicamente en sus redes sociales.

“Quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia (...) No me da vergüenza admitir que me descuidé, que no correspondí de la mejor manera y que la decepcioné”, señaló el futbolista en aquel momento.

¿Quién es Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca, de 26 años, es una influencer, modelo y presentadora de televisión. Nació en Danbury, EE.UU., pero desde los tres años vivió a la ciudad brasileña de Governador Valadares, donde nació su madre.

Su fama empezó en YouTube, donde compartió varios videos con el brasileño Pedro Rezende, con quien tuvo una relación de dos años. Y en 2020 confirmó una relación con el cantante de country brasileño Zé Felipe, quien es el padre de sus tres hijos.

La separación entre Fonseca y Zé Felipe se confirmó en mayo del 2025. Cinco meses después anunció su romance con Vinicius. Tiene su propio programa de televisión llamado ‘Sábado con Virginia’ y una línea de belleza.