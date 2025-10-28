Los relojes se atrasarán una hora el domingo 2 de noviembre por llegada del invierno en EE.UU.

Estados Enidos retrasará una hora sus relojes para dar entrada al horario de invierno 2025

Estados Unidos dará la bienvenida al horario de invierno 2025 este domingo 2 de noviembre, cuando los relojes se atrasen una hora. El cambio ocurre oficialmente a las 02:00 de la madrugada momento en que los relojes deberán marcar nuevamente la 01:00.

Este ajuste marca el final del 'Daylight Saving Time' (horario de verano), que comenzó en marzo.

Los dispositivos conectados a internet suelen actualizarse automáticamente, pero en relojes manuales o electrodomésticos sin conexión, el cambio se realiza antes de dormir para evitar confusiones.

El horario de invierno no aplica en Hawái, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes ni Samoa Americana, donde no se adopta el horario de verano. En cambio, algunas zonas del norte de México ajustarán su hora en sincronía con Estados Unidos debido a la cercanía fronteriza.

El propósito de esta práctica, vigente desde 1966, es aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. Sin embargo, los cambios de hora siguen generando debate en el Congreso estadounidense, donde algunos estados proponen mantener el horario de verano todo el año.

Más allá de la hora extra de descanso, los expertos recomiendan usar este cambio como una oportunidad para mejorar los hábitos de sueño y cuidar la salud.