El pez de Galápagos que parece caminar bajo el mar y tiene labios rojos

El pez murciélago de labios rojos es una de las especies más singulares de las aguas de Galápagos.

Un video viral en redes sociales muestra al pez murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini), una especie endémica de Galápagos que vive principalmente sobre fondos arenosos.

Este llamativo pez se encuentra a profundidades de entre 3 y 76 metros y alcanza hasta 40 centímetros de longitud, según reseñan páginas especializados.

Un pez que parece caminar

Registros muestran que por su cuerpo y sus aletas hacen que sea un nadador poco eficiente y usa otras técnicas para desplazarse.

🐟 https://t.co/SiGwej8Ksb 👉 El pez murciélago de labios rojos asombra al mundo por su peculiar técnica de caminar con las aletas sobre el fondo marino de #Galápagos pic.twitter.com/AfXQMy3vUX — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 22, 2026

Por eso, en lugar de desplazarse largas distancias nadando, utiliza sus aletas pectorales modificadas como pequeñas patas para avanzar sobre la arena del fondo marino.

Un pez con un señuelo para cazar

Otra de sus características particulares es un señuelo retráctil ubicado en la cabeza. El pez lo utiliza para atraer a sus presas y capturar pequeños crustáceos y moluscos que forman parte de su alimentación.

La especie fue documentada científicamente en 1958 por el ictiólogo estadounidense Carl Leavitt Hubbs y, desde entonces, se ha convertido en uno de los animales más llamativos de la fauna marina de las islas.

El cambio climático también puede afectar su hábitat

Aunque no se conocen amenazas directas importantes para esta especie, el aumento de la temperatura del mar y el blanqueamiento de los corales podrían afectar su entorno.

Estos cambios pueden modificar el hábitat y reducir la disponibilidad de algunas de sus fuentes naturales de alimento.

El pez murciélago de labios rojos es así una muestra de la singularidad y diversidad de la vida marina de Galápagos, un ecosistema donde especies con adaptaciones poco comunes han evolucionado para sobrevivir en condiciones específicas.