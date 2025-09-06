¡El amor está en el aire!; estas son cinco celebridades que se comprometieron en este 2025

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una serie de fotos publicadas en sus redes sociales

El amor se robó el protagonismo en 2025. Desde escenarios de premiaciones hasta anuncios inesperados en redes sociales, celebridades anunciaron sus compromisos matrimoniales.

Cantantes, actores y celebridades decidieron sellar su amor con un “sí” e ir rumbo al altar. Existe expectativa entre los fanáticos por las bodas de ensueño que se vienen próximamente.

El anuncio más reciente fue el de la artista Taylor Swift y la noticia acaparó los titulares de todo el mundo. A continuación, cinco compromisos de celebridades que han sacudido a los fans en este 2025:

Taylor Swift y Travis Kelce

La gran sorpresa llegó el pasado 26 de agosto cuando Taylor Swift detuvo la promoción de su esperado álbum 'The Life of a Showgirl' para anunciar su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

La publicación conjunta en Instagram, con la frase “Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan”, fue suficiente para desatar el frenesí entre sus seguidores. La boda de esta pareja, inseparable desde 2023, ya se perfila como una de las más esperadas.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a salir juntos en el verano de 2023 Instagram de Taylor Swift

Zendaya y Tom Holland

Los rumores comenzaron en los Golden Globes 2025, cuando Zendaya dejó ver un anillo brillante en su mano. Poco después, el padre de Tom Holland confirmó lo que todos sospechaban: la pareja se comprometió.

Fieles a su estilo reservado, los actores mantienen los detalles bajo llave, aunque sus fans ya celebran el próximo capítulo de esta historia de amor.

El compromiso de Zendaya y Tom Holland se conoció en enero de 2025 Redes sociales

Dua Lipa y Callum Turner

La relación entre la cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner se conoció su relación en 2022 y, en el 12 de junio de 2025, anunciaron su compromiso.

En una entrevista para British Vogue, la artista mostró su emoción por dar ese gran paso y también enseñó su impresionante anillo.

Dua Lipa y Callum Turner anunciaron su compromiso el 12 de junio de 2025 Instagram @dualipa

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El 11 de agosto del 2025, Georgina Rodríguez mostró orgullosa, a través de sus redes sociales, un anillo de diamante que selló su compromiso con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo. En la publicación consta la frase: “Sí quiero. En esta y en todas las vidas”.

La pareja, que lleva junta desde 2017 y comparte dos hijas en común, sorprendió al mundo con una noticia que confirma la fortaleza de su unión. El lujoso anillo también acaparó titulares.

Cristiano Ronaldo se comprometió con Geogina Rodríguez, la madre de sus hijos Instagrama @giorginagio

Jacob Batalon y Veronica Leahov

El actor de Spider-Man eligió un escenario cinematográfico para proponer matrimonio a su novia Veronica Leahov. “El comienzo del resto de nuestras vidas juntos”, escribió Batalon el pasado 5 de marzo.

Bajo las luces de la ciudad de Nueva York y frente a un arreglo floral en forma de corazón con la frase “¿Quieres casarte conmigo?”, la pareja vivió un momento mágico, que quedó registrado en redes sociales.