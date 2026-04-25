El elenco de 'El Diablo Viste a la Moda 2' promete "un derroche de moda sin complejos"

Los protagonistas del 'El Diablo Viste a la Moda 2', con las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway prometen "un derroche de moda sin complejos" en esta esperada secuela, que se estrenará entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

"En la primera parte de la película se veía mucha ropa de trabajo, pero esta segunda parte es un espectáculo de moda sin complejos", aseguró Hathaway.

Dos décadas después, Streep se vuelve a calzar los tacones de la temida editora de moda Miranda Priestly, y cruza sus caminos con la que fuese su asistente, Andrea Sachs (Hathaway), ahora, una laureada periodista de investigación.

Personajes más maduros y seguros

Streep, que ha evitado participar en secuelas durante su carrera, ha hecho una excepción esta vez: "Quería saber si (Miranda) tenía sus escrúpulos empresariales intactos y situarla en un nuevo escenario", admite la actriz de 76 años.

En esta ocasión, añade Streep, la editora de moda afronta un momento reputacional crítico y corre el riesgo de perder el control de todo lo que ha construido.

En el caso de Hathaway, lo que le atrajo del personaje es que era una versión más madura y "segura" de sí misma, en comparación a la primera película.