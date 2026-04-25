Eurofest 2026: conciertos, feria y sabores de Europa en Quito
El Mes de Europa 2026 promete experiencias culturales únicas en Quito y otras ciudades del Ecuador.
La Unión Europea y sus países miembros prepararon eventos durante todo mayo
Unión Europea
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Fecha de publicación
25 abr 2026 - 09:00
Música, arte y gastronomía europea llegan a Ecuador con una agenda abierta al público durante mayo del 2026.
Ecuador se suma a la celebración global del Día de Europa con una agenda cargada de actividades culturales.
La Unión Europea y sus países miembros prepararon eventos durante todo mayo para fortalecer los lazos con el país.
Eurofest 2026: agenda cultural para todos
El calendario incluye conciertos, ferias y espacios educativos que buscan acercar la cultura europea a los ecuatorianos.
La programación destaca el intercambio cultural, la educación y el arte como pilares de esta celebración.
Uno de los eventos principales será el concierto gratuito en la Casa de la Música en Quito el 8 de mayo, donde participará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador junto al pianista alemán Robert Aust.
El 9 de mayo, las calles de Quito se transformarán en un punto de encuentro cultural con el Eurofest 2026. La feria se realizará en la calle Vancouver y reunirá gastronomía, música y tradiciones de varios países europeos.
Habrá stands de países como Alemania, España, Francia e Italia, además de espacios interactivos y opciones para conocer programas educativos como Erasmus+.
Otavalo cierra con música intercultural
La agenda culminará en Otavalo con el concierto “Puente Sonoro Intercultural”, una propuesta que mezcla sonidos europeos con música andina contemporánea.
Este evento programado para el sábado 30 de mayo a las 19:00 incluirá clases magistrales, ensayos abiertos y un concierto de gala que simboliza la unión entre culturas a través del arte.
Un mensaje de unión y cooperación
Más allá del entretenimiento, el Mes de Europa busca reforzar valores como la cooperación, el respeto y el desarrollo sostenible entre Ecuador y los países europeos.
Con esta agenda, el país se convierte en un escenario de encuentro cultural donde la diversidad es protagonista.
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