Eurofest 2026: conciertos, feria y sabores de Europa en Quito

La Unión Europea y sus países miembros prepararon eventos durante todo mayo

Música, arte y gastronomía europea llegan a Ecuador con una agenda abierta al público durante mayo del 2026.

Ecuador se suma a la celebración global del Día de Europa con una agenda cargada de actividades culturales.

La Unión Europea y sus países miembros prepararon eventos durante todo mayo para fortalecer los lazos con el país.

Eurofest 2026: agenda cultural para todos

El calendario incluye conciertos, ferias y espacios educativos que buscan acercar la cultura europea a los ecuatorianos.

La programación destaca el intercambio cultural, la educación y el arte como pilares de esta celebración.

Uno de los eventos principales será el concierto gratuito en la Casa de la Música en Quito el 8 de mayo, donde participará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador junto al pianista alemán Robert Aust.

Agenda del Mes de Europa Ciudad Fecha y Hora Evento Lugar Descripción QUITO Viernes, 8 de mayo

19h00 CONCIERTO GRATUITO POR EL DÍA DE EUROPA CON LA OSNE Casa de la Música La Unión Europea, junto a la Asociación Humboldt / Centro Goethe y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE), presentan al reconocido pianista alemán Maestro Robert Aust, bajo la dirección del Maestro Davit Harutyunyan. El público podrá disfrutar del Concierto para piano n.º 1 de Johannes Brahms, en una velada en la que además de arte se compartirá un mensaje de esperanza y confraternidad. El Maestro Aust se destaca por haber cultivado un vínculo muy especial con Latinoámerica. Entrada gratuita hasta llenar aforo. QUITO Sábado, 9 de mayo

10h00 a 18h00 EUROFEST 2026 Calle Vancouver

(entre Italia y Polonia) La gran fiesta de la unidad europea regresa a las calles de Quito con una feria cultural organizada por la Asociación Humboldt, la Casa de Italia, el Centro Español, la Alianza Francesa, la Embajada de la Unión Europea en Ecuador y las Embajadas de Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos y Suiza, con el apoyo de la Prefectura de Pichincha. Los asistentes podrán disfrutar de stands de gastronomía, música, cultura y espacios interactivos. La Unión Europea incluirá un stand dedicado al programa de becas de estudios Erasmus+. OTAVALO Sábado, 30 de mayo

19h00 CONCIERTO “PUENTE SONORO INTERCULTURAL” Y CLASES MAGISTRALES Otavalo Para cerrar el mes, la Unión Europea presenta “Puente Sonoro Intercultural”, una iniciativa impulsada en colaboración con la Fundación InConcerto que promueve el encuentro entre la música de cámara europea y las sonoridades andinas contemporáneas. Las actividades incluyen clases magistrales de instrumentos de cuerda y apreciación musical, seguidas de un ensayo abierto y participativo donde los ensambles InConcerto y Chuskupura compartirán su proceso creativo con el público. La programación culminará con un Concierto de Gala y la Clausura Oficial del Mes de Europa.

El 9 de mayo, las calles de Quito se transformarán en un punto de encuentro cultural con el Eurofest 2026. La feria se realizará en la calle Vancouver y reunirá gastronomía, música y tradiciones de varios países europeos.

Habrá stands de países como Alemania, España, Francia e Italia, además de espacios interactivos y opciones para conocer programas educativos como Erasmus+.

Otavalo cierra con música intercultural

La agenda culminará en Otavalo con el concierto “Puente Sonoro Intercultural”, una propuesta que mezcla sonidos europeos con música andina contemporánea.

Este evento programado para el sábado 30 de mayo a las 19:00 incluirá clases magistrales, ensayos abiertos y un concierto de gala que simboliza la unión entre culturas a través del arte.

Un mensaje de unión y cooperación

Más allá del entretenimiento, el Mes de Europa busca reforzar valores como la cooperación, el respeto y el desarrollo sostenible entre Ecuador y los países europeos.

Con esta agenda, el país se convierte en un escenario de encuentro cultural donde la diversidad es protagonista.