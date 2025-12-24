Los 5 capítulos navideños de Los Simpson para revivir durante las fiestas decembrinas

La revista especializada Vanity Fair, realizó un repaso por los mejores especiales de Navidad dentro del universo de Los Simpson.

Aquí te mostramos la selección de los cinco mejores episodios de Navidad de la tradicional familia que usted disfruta por la señal de Teleamazonas.

“Sin blanca Navidad”

El primer episodio de toda la serie, emitido en 1989, es historia de la televisión.

En este la familia Simpson enfrenta una Navidad marcada por la precariedad económica. Tras perder su bonificación navideña y ver fallida su apuesta por las carreras de galgos, Homero y Bart terminan adoptando al pequeño Ayudante de Santa Claus, el perro que bautizaría el ingenio de la serie.

Además, este capítulo presenta por primera vez a Patty, Selma y Ned Flanders, y combina comedia, drama y un destello de esperanza en medio de la adversidad familiar.

“La Gran Estafa de Navidad”

La época de Navidad también se convierte en la serie en una crítica feroz al capitalismo y la mercantilización de las fiestas.

En “La Gran Estafa de Navidad”, la escuela primaria de Springfield es adquirida por una compañía juguetera y los niños terminan diseñando, sin saberlo, el muñeco Funzo, una sátira de los furor y la manipulación comercial.

“She of Little Faith”

En este episodio la Navidad y la libertad religiosa se cruzan con total audacia humorística. En él Lisa se convierte al budismo durante las fiestas tras un incidente en la iglesia provocado por Homero.

A lo largo del capítulo, Lisa explora nuevas creencias mientras la familia y la comunidad buscan devolverla al redil cristiano.

“El bebé de mamá”

Uno de los episodios más intensos y recordados de la Navidad en la serie es “Marge, no seas orgullosa”. En él, Bart desea desesperadamente un videojuego, Bonestorm (’Apocalipsis’), inspirado en Mortal Kombat.

Al no poder conseguirlo, lo roba y es sorprendido. El dilema moral que enfrenta, junto al desencanto de Marge al descubrir la falta de confianza en su hijo, ofrece uno de los retratos más crudos y sensibles de las fiestas.

“Fiestas de un futuro pasado”

Este episodio es una de las sorpresas de las temporadas más recientes.

Aquí la familia imaginaria de los Simpson se extiende generaciones adelante. Lisa está casada con Milhouse y lucha con una hija adolescente, Bart es un padre divorciado y Maggie triunfa como popstar embarazada.