'Está muerta'; Los Simpson despide a un personaje emblemático tras 34 años

Los Simpson, serie popular de Fox y propiedad de Disney, confirmó que uno de sus personajes emblemáticos murió por segunda ocasión. Su última aparición se realizó en el episodio 7 de la temporada 37.

El episodio titulado 'De fajas a fajas' arranca con una escena en la iglesia donde el reverendo Lovejoy da un sermón cuando la organista Alice Glick se desploma repentinamente. Luego muestra a la Sra. Glick tendida sin vida sobre el piano.

Después se realiza una ceremonia en su memoria y se conoce que ella dejara su herencia a la Escuela Primaria de Springfield para financiar un nuevo programa de música.

El productor ejecutivo de 'Los Simpson, Tim Long, abordó el punto de la trama en una declaración a TVLine y confirmó la muerte de la Sra. Glick. "En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que hizo. Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta", dijo.

No obstante, esta no es la primera vez que la Sra. Glick muere en la famosa serie. En el episodio 'Reemplazable tú', de la temporada 23 emitido en 2011, fue asesinada por una cría de foca robótica, y terminó con una toma de ella bailando en el cielo.

La muerte de Glick en la serie representa el final de una era. El personaje hizo su primera aparición en el episodio de 1991 'Tres hombres y un cómic', en el que Bart Simpson hace tareas para ella porque necesita dinero para comprar un cómic.

Cloris Leachman originalmente dio la voz a Alice Glick, pero más tarde Tress MacNeille lo reemplazó.

Los Simpson se transmite de lunes a viernes por Teleamazonas a las 16:15 y los sábado y domingo a las 15:00 y 15:45, respectivamente.