Madagascar regresa a los cines el 16 de enero del 2026 con motivo de su 20° aniversario

DreamWorks Animation se anima a poner en escena a nivel mundial nuevamente su clásica película Madagascar.

La historia de los cuatro amigos del zoo de Nueva York que viven una aventura en el continente africano volverá a los cines en enero del 2026 para celebrar su 20 aniversario.

La empresa responsable de cintas como Shrek, Kung Fu Panda y otros clásicos de la animación ha anunciado que su original historia regresará por sorpresa a las salas de cine el 16 de enero de 2026.

El anuncio estuvo acompañado de un tráiler que recuerda a los personajes como Alex el león (Ben Stiller), Marty la cebra (Chris Rock), Melman la jirafa (David Schwimmer) y Gloria la hipopótamo (Jada Pinkett Smith), así como su viaje a Madagascar.

Celebra su 20° aniversario

La decisión de DreamWorks de volver a llevar Madagascar a los cines llega como una celebración un poco tardía, ya que la película original se estrenó en mayo de 2005.

La trama cuenta la historia de cuatro animales del zoológico de Central Park, además de un grupo de pingüinos con mucho talento, que escapan de su cautiverio con la esperanza de encontrar un nuevo hogar en la naturaleza.

Tras algunas travesuras por Nueva York, se pierden en el mar y acaban varados en la isla africana de Madagascar, que da el título a la cinta.

Allí se encuentran con una comunidad de lémures de cola anillada a los que les encanta 'mover el bote' y son comandados por su rey Julien.

Madagascar obtuvo críticas generalmente positivas y recaudó más de 542 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, según BBox Office Mojo.

DreamWorks aprovechó ese éxito y lanzó dos secuelas directas, Madagascar 2 (2008) y Madagascar 3 (2013), se desconoce si esas cintas serán proyectadas nuevamente en los cines a futuro.

En 2014 le siguió una secuela centrada en los pingüinos titulada Los pingüinos de Madagascar.