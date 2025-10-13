Migración y medioambiente entre las temáticas del Festival de Cine Europeo en Ecuador

Primadonna es una de las películas que se presentarán en el Festival de Cine Europeo en Ecuador.

Temas sobre la migración, derechos humanos, identidad, inclusión social, relaciones humanas y medio ambiente se abordarán en 39 producciones y coproducciones de 18 países, que se proyectarán en el Festival de Cine Europeo Ecuador 2025, que se desarrollará este mes en 14 de las 24 provincias del país.

El festival se desarrollará entre el 22 y 31 de octubre y todas las funciones serán gratuitas, indicó este lunes 13 de octubre del 2025 la Unión Europea (UE), al avanzar que también se desarrollarán eventos paralelos para impulsar el desarrollo de nuevas audiencias.

El Festival es una iniciativa de la UE en Ecuador producida por la Red de Cineclubes Ecuador y cuenta con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Suiza, Cineuropa, Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Red de Alianzas Francesas de Ecuador y la Asociación Humboldt.

Se dará especial importancia a producciones dirigidas a niños y jóvenes para que los nuevos cinéfilos experimenten el cine y descubran historias y culturas desde una perspectiva diferente incentivando el intercambio cultural, fomentando la reflexión y la imaginación.

Las películas se han organizado en tres ejes temáticos: relaciones humanas y sociales: historias donde el ser humano reconoce su fuerza para atravesar situaciones cotidianas a nivel personal y colectivo.

Además, vínculos e identidades: proyecciones que se centran en los lazos familiares y las dinámicas sociales; y reflexiones: serie de proyecciones que muestran diversas miradas sobre el mundo y las personas que transitan en él.

Las producciones provienen de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Eslovenia, Rumania, Portugal, Países Bajos y Suiza. Incluyen también coproducciones entre Brasil y Portugal.

Además, Francia y Suiza; Rumania, Francia y Bélgica; Francia y Luxemburgo; Eslovenia-Italia-Croacia; y Francia-Alemania-Irlanda.

El festival se inaugurará el 22 de octubre en Quito, con la película Primadonna (Italia, 2021), dirigida por Marta Savina, en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.