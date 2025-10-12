La película 'Chuzalongo' representará a Ecuador en los premios Oscar 2026

La película ecuatoriana 'Chuzalongo', del director Diego Ortuño, representará a Ecuador en los premios Oscar, los más importantes del cine a nivel mundial.

Tras un año de su estreno, 'Chuzalongo' sigue cosechando éxitos en el mundo. Esta vez representará al país en la categoría Mejor Película Internacional.

La lista de las 15 películas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscar se conocerá el 16 de diciembre. Los nominados definitivos se revelarán el 22 de enero de 2026.

Se trata de la segunda película ecuatoriana más vista en 2024, con más de 101 996 dólares en taquilla. El film además ha recorrido el mundo presentándose en más de una veintena de festivales.

'Chuzalongo' ha sido premiada en Ecuador, Argentina y México. Ha representado a Ecuador en los festivales internacionales de cine Goya, Macondo, Platino y Forqué.

Dirigida por Diego Ortuño, la película muestra paisajes y tradiciones ecuatorianas ligadas al Día de Difuntos. El director apuesta por lograr que el mundo entero se maraville con la belleza de Ecuador, a través de los paisajes andinos de Cotacachi y Píntag.

A partir de la leyenda tradicional en Ecuador, 'Chuzalongo' plantea lo sobrenatural y lo cultural en un solo producto que ya ha sido galardonado como Mejor Largometraje Iberoamericano en el Festival Macabro FICH en México.