'Parásitos' lidera el Top 5 de las mejores películas del siglo XXI según The New York Times

El diario estadounidense The New York Times publicó una esperada lista con las 100 mejores películas del siglo XXI. La selección fue curada a partir de las votaciones de más de 500 figuras clave del cine contemporáneo, entre ellos directores, actores, críticos, académicos y guionistas.

La lista se conoció el viernes 27 de junio del 2025. El resultado generó amplio debate en la comunidad cinéfila y reafirmó el estatus de ciertas obras como fundamentales para entender el cine del nuevo milenio.

Este ranking no solo busca identificar las obras “mejores” desde un punto de vista técnico o artístico, sino también aquellas que han marcado un antes y un después en el lenguaje audiovisual. Muchas de las películas seleccionadas rompieron barreras culturales, ampliaron los límites del género o cuestionaron estructuras sociales profundamente arraigadas.

El top 5 de las películas incluye producciones de diferentes partes del mundo, con enfoques visuales, narrativos y sociales profundamente distintos, pero que comparten una característica esencial: su impacto duradero y transformador en la historia del cine reciente.

A continuación el Top 5 de la lista:

Parásitos (Bong Joon-ho, 2019) La cinta surcoreana, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2020, ocupa el primer lugar del ranking. Dirigida por Bong Joon-ho, Parásitos fue aclamada como una crítica feroz a la desigualdad social y como una obra que mezcla hábilmente el thriller, el drama y la comedia negra. El jurado del NYT la describió como “una condena histórica al neoliberalismo” y valoró su “dominio casi total de la técnica cinematográfica”. Mulholland Drive (David Lynch, 2001) En el segundo puesto figura la enigmática y desconcertante obra de David Lynch. Mulholland Drive es un thriller surrealista que explora los laberintos del deseo, la identidad y los sueños rotos de Hollywood. Su estructura fragmentada y onírica ha sido motivo de múltiples interpretaciones durante más de dos décadas. Para muchos críticos, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del cine moderno y una obra que rompe los esquemas tradicionales de narrativa. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007) La medalla de bronce es para There Will Be Blood, un retrato despiadado del nacimiento del capitalismo estadounidense, protagonizado por un inmenso Daniel Day-Lewis. Dirigida por Paul Thomas Anderson, la película ofrece una visión cruda del poder, la ambición y el aislamiento. Su estética sombría y su potente banda sonora han convertido esta obra en un clásico contemporáneo, además de ser una meditación compleja sobre la relación entre religión, petróleo y codicia. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000) La joya visual del cine hongkonés, dirigida por Wong Kar-wai, ocupa el cuarto lugar. In the Mood for Love es una oda a la nostalgia, al amor imposible y al deseo contenido. A través de una fotografía exquisita y un ritmo contemplativo, la película construye una atmósfera melancólica que ha sido ampliamente imitada, pero rara vez igualada. Su estética, acompañada por una banda sonora inolvidable, convirtió a la película en una obra de culto. Moonliht (Barry Jenkins, 2016) El Top 5 se cierra con Moonlight, un relato profundamente íntimo sobre la identidad negra y queer en Estados Unidos. Dirigida por Barry Jenkins, la película narra la vida de un joven afroamericano desde la infancia hasta la adultez, explorando el impacto del entorno, la sexualidad y la construcción de la masculinidad. Ganadora del Oscar a Mejor Película tras un histórico error en la ceremonia, Moonlight ha sido aclamada por su sensibilidad, su fotografía poética y su narrativa emocional.

Además de este Top 5, la lista incluye otros títulos icónicos como Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Spirited Away (2001), Get Out (2017), The Social Network (2010) y Roma (2018), del mexicano Alfonso Cuarón.