Esta es la agenda de actividades para la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025

Más de 100 actividades se han programado para la FIL Guayaquil 2025.

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se llevará a cabo entre el 17 y 21 de septiembre en el Expoplaza del Centro de Convenciones.

La entrada al evento tiene un costo de 4 dólares por día. Los colegios entrarán gratis a la Feria.

La feria estará abierta al público entre las 09:00 y 21:00. Contará con charlas, presentación de libros, exposiciones, concursos y actividades para los más pequeños.

Los autores ecuatorianos Sonia Manzano, Marco Antonio Rodríguez, Solange Rodríguez, Paúl Puma, Margarita Laso y David Aguirre participarán en el evento.

Los invitados internacionales incluyen a Walter Riso, Javier Moro, Héctor Abad y Amalia Andrade.

Dentro de las actividades de la FIL se prevé la premiación del concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja.

Bajo el lema 'Un legado contigo', la feria tendrá un espacio especial dedicado al famoso japonés Studio Ghilbi para celebrar sus 40 años de trayectoria.

En una sala temática se proyectarán películas y cortos como 'Mi vecino Totoro' y 'El viaje de Chihiro'. Butaca Paradiso compartirá curiosidades y datos sobre el estudio japonés.

En la FIL también se recordarán los 150 años del fallecimiento de Hans Christian Andersen, autor de 'La Sirenita' y 'Patito feo'.

Los asistentes también podrán participar en la Trivia Literaria y concurso de microcuento.

Puede consultar la agenda de actividades completa aquí: