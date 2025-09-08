Producción editorial en Ecuador alcanza récord histórico según análisis de la Cámara de Libro

La Cámara Ecuatoriana del Libro presentó su más reciente estudio en un evento en Quito.

La industria editorial ecuatoriana vive un momento de auge sin precedentes. Según el informe Estadísticas del Libro en Ecuador 2024, elaborado por la Cámara Ecuatoriana del Libro, el país registró 7 616 títulos publicados y 19,4 millones de ejemplares producidos en 2024.

Según el estudio presentado el pasado jueves 4 de octubre del 2025, la cifra contrasta con los 1 528 títulos y 3,6 millones de ejemplares que se produjeron en 2023. Esto significa un crecimiento del 398% en títulos y del 435% en ejemplares en tan solo un año.

El salto se explica en gran parte por el incremento en la producción de libros digitales, especialmente en formato PDF. Según el documento, la producción de este tipo de textos pasó de 161 títulos en 2023 a 5 936 en 2024, es decir, el 77,9% del total de títulos registrados. La producción impresa, en cambio, alcanzó 1 680 títulos (22,1%), con una tirada promedio de 1 070 ejemplares por título.

En cuanto a los géneros, la literatura encabeza la lista con 1 269 títulos, seguida por educación y pedagogía (1 030), ciencias sociales (940) y religión (512). El sector académico y el público lideraron la producción, mientras que las editoriales privadas independientes tuvieron una participación menor, principalmente por las dificultades de financiamiento y comercialización.

El desafío: la lectura sigue rezagada

A pesar de este crecimiento en la oferta, el consumo de libros continúa siendo limitado. El estudio señala que la falta de hábitos de lectura es la principal barrera, identificada por el 28,8% de los encuestados, seguida por los altos costos de producción y comercialización (20,8%) y la escasa promoción y distribución (14,4%).

Los datos muestran además que el 77% de las ventas corresponde todavía a libros impresos, a pesar del auge digital. Sin embargo, la transición hacia lo digital plantea nuevos retos en términos de acceso, derechos de autor y modelos de negocio.

Un sector en crecimiento, pero fragmentado

El informe también revela que la mayoría de las editoriales en Ecuador son pequeñas o de carácter independiente, con tirajes reducidos. En 2024, el promedio fue de poco más de 1 000 ejemplares por título, lo que limita su alcance en el mercado.

La Cámara Ecuatoriana del Libro resalta que, si bien el aumento en la producción es un hito positivo, el verdadero desafío está en lograr que los libros lleguen a más lectores. Para ello, propone reforzar las políticas públicas de fomento a la lectura, promover programas de mediación en escuelas y comunidades, y garantizar el acceso democrático a la producción editorial nacional.

“Una sociedad con más libros es una sociedad con más pensamiento crítico, más diálogo y más libertad”, concluye el informe.