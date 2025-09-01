La escritora María Fernanda Heredia nos emociona con su relato en esTAmañana

La escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia visitó el set de esTAmañana. Habló de su obra y de su trabajo para prevenir la violencia contra los niños

A María Fernanda Heredia se le humedecen los ojos al conocer a Doménica, una fan de sus libros. La joven lectora se sienta en el sofá de esTAmañana y abraza a la escritora. Lleva en su manos dos de sus publicaciones.

El padre de Doménica acercó a la adolescente a la literatura de Heredia, cuando tenía apenas nueve años. "Es mágico adentrarse en los personajes, me gusta mucho sus libros", dice la menor, ante la escritora, que la mira emocionada.

Heredia, una de las plumas más destacadas del Ecuador, visitó el set de esTAmañana para hablar de literatura infantil, de su obra, de la soledad del escritor. Se confiesa sorprendida por el detalle de conocer a Doménica.

"El trabajo de escribir es solitario. Uno imagina historias que las pone en escena. Pero, cuando miras cómo esas historias le gustan a la gente, todo tiene sentido" María Fernanda Heredia / escritora ecuatoriana

¿Por qué es importante que un niño o un joven lea? Heredia ensaya una respuesta. A su criterio, un libro le da la oportunidad de sentirse acompañado. Hoy y siempre. "Un libro puede seguir resonando a lo largo de tu vida, si es que te transmite emociones. Puede ser esa mano que sostiene en los momentos difíciles".

Heredia se ha enfocado en los últimos años a trabajar temas de violencia. Afirma, con razón, que la violencia se ha tomado casi todos los espacios de la sociedad. Para generar conciencia escribió obras como Marcela Leona, una historia de una niña que descubre que su hermana mayor en su primer enamoramiento ya sufre episodios de violencia.