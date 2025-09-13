Quito: Agenda cultural, artística y gastronómica para disfrutar en familia el 13 y 14 de septiembre

Quito ofrece una variada agenda cultural para este 13 y 14 de septiembre.

Quito ofrece una agenda diversa que prioriza el acceso libre a la cultura, la formación artística y el fortalecimiento de la memoria colectiva.

Para este sábado 13 y domingo 14 de septiembre las familias, amigos o parejas en la capital podrán disfrutar de talleres, presentaciones, conversatorios y expresiones artísticas se toman los espacios públicos y culturales de la ciudad.

Aquí te presentamos varias actividades que puedes realizar este fin de semana.

Museos, culturas y tradiciones

La Fundación Museos ofrece un viaje fascinante que lo llevará a sumergirse en la historia de la capital en el Museo de la Ciudad, a experimentar la relación entre el agua y el ambiente en Yaku Museo del Agua, a explorar el arte religioso en el Museo del Carmen Alto y a sumergirse en el arte contemporáneo en el CAC.

Yaku a la Carta

¡Disfrutar en familia y con todos sus seres queridos de los recorridos experienciales que Yaku Parque Museo del Agua ha preparado! Déjese envolver por los diversos paisajes que guarda Quito desde los miradores y maravíllese descubriendo los bosques húmedos tropicales desde una propuesta sensorial. Para este sábado, habrá dos rutas mediadas que no se puede perder:

Miradores: descubra la ciudad desde sus alturas y

Un viaje al centro de los Bosques Tropicales

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

Hora: Miradores. Descubre la ciudad desde sus alturas, 11h30. Un viaje al centro de los Bosques Tropicales, 14h30.

Costo: Actividad incluida con la entrada al museo, USD 4,00 adultos, USD 2,00 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2,00 para niñas y niños (de 3 a 11 años). Personas mayores, con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

Yaku Cinema

Yaku Parque Museo del Agua se suma a la programación del Festival de Cine ECOador, como una de sus sedes. Disfrute de una selección de producciones audiovisuales que despiertan conciencia ambiental y promueven una mirada crítica desde el arte y la narrativa visual.

Fecha: domingo 14 de septiembre de 2025

Hora: 11h30 y 14h30

Costo: Actividad incluida con la entrada al museo, USD 4,00 adultos, USD 2,00 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2,00 para niñas y niños (de 3 a 11 años). Personas mayores, con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

Museo Interactivo de Ciencia

¡Este sábado, el Museo Interactivo de Ciencia invita a las familias a unirse a una experiencia especial de yoga para bebés! A través de esta actividad, se fortalece el vínculo afectivo, se fomenta la conexión cuerpo-mente y se promueve el bienestar desde los primeros momentos de vida, en un ambiente seguro y acogedor. Una experiencia lúdica que integra salud, ciencia y cuidado.

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

Hora: 11h30

Costo: Actividad incluida con la entrada al museo, USD 4,00 adultos, USD 2,00 estudiantes (de 12 años en adelante), USD 2,00 para niñas y niños (de 3 a 11 años). Adultos mayores y personas con discapacidad tienen acceso libre.

Tejidos y Tramas

El Museo de la Ciudad junto a Malakita: procesos educativos, populares y feministas abren un espacio de encuentro donde el croché y las lanas serán en herramientas para reunir a mujeres y disidencias sexo-genéricas. Un momento para tejer colectivamente, dialogar al igual que compartir preocupaciones, necesidades y saberes en común.

Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Hora : de 11h00 a 13h00

: de 11h00 a 13h00 Costo: acceso libre

Talleres, presentaciones, conversatorios

Activación de libro: «La botica ancestral de mi abuela»

Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Hora : 10h00

: 10h00 Lugar : Centro Cultural Metropolitano (García Moreno N3-151 y Espejo)

: Centro Cultural Metropolitano (García Moreno N3-151 y Espejo) Acceso libre

Obra de teatro musical: «Volvió la Banda» con Luis Rueda y Andrés Garzón

Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Hora : 19h00

: 19h00 Lugar : Teatro Capitol (Av. Gran Colombia entre Ramón Egas y Julio Castro)

: Teatro Capitol (Av. Gran Colombia entre Ramón Egas y Julio Castro) Acceso libre con descarga de pases en cultura.quito.gob.ec

Laboratorio de danza folclórica: «Aire Típico» – Factoría de las Artes

Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Horario : 10h00 a 12h00

: 10h00 a 12h00 Lugar : Centro Cultural Itchimbía (José María Aguirre e Iquique)

: Centro Cultural Itchimbía (José María Aguirre e Iquique) Acceso libre

Experiencia sonora: «Geografía de la Protesta»

Fecha : Domingo 14 de septiembre

: Domingo 14 de septiembre Hora : 12h00

: 12h00 Lugar : Centro Cultural Metropolitano (García Moreno N3-151 y Espejo)

: Centro Cultural Metropolitano (García Moreno N3-151 y Espejo) Acceso libre previa inscripción en: reservatuvisitaccm@gmail.com

Emprendimiento, cultura y sabor

Exposur 2025, un espacio donde más de 40 emprendedores y gestores culturales mostrarán lo mejor de su talento, creatividad y tradición, de 08h00 a 20h30.

Sábado 13: la música se toma el sur: reggae y fusiones urbanas con Alma Rasta, Monkey Roots, Roberto Carlos & Zion Culture, Bongo Station, Jen La Rootz, Guerrero Cruz, The Blinders y Terrible Ruidoso León. Una jornada vibrante para cantar, bailar y celebrar juntos.

Domingo 14: la feria se viste de tradición: textiles, bisutería, tejidos, arte en madera, snacks saludables, productos para animalitos de compañía y, por supuesto, ¡platos típicos que saben a hogar!