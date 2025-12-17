Arancel fue elegida como la palabra del año 2025; esta es la lista de las finalistas

Arancel fue escogida como la palabra del año 2025 por su difusión en diferentes aspectos.

Arancel pasó a ser un término de uso casi diario en el mundo. Por ello, este miércoles 17 de diciembre de 2025 la FundéuRAE la seleccionó como la palabra del año.

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE) escoge cada año la palabra más destacada. Este 2025 el anuncio coincidió con el vigésimo aniversario de la fundación y el evento fue presidido por la reina Letizia.

Arancel es un sustantivo utilizado regularmente en ámbitos técnicos de la economía y el derecho. Pero en 2025 su uso fue difundido en el centro de conversaciones.

Una de las principales causas de su difusión masiva fue el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, sobre aranceles e imposiciones comerciales a decenas de países del mundo.

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, arancel es la "tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios

servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida

para remunerar a ciertos profesionales".

El arancel afecta el valor de los servicios y productos que se consumen a diario en el mundo. Su impacto no es menor y puede alterar la cadena de suministro o resultados de pequeñas y medianas empresas.

La tensión comercial puso a la palabra arancel en los titulares de medios de comunicación de todo el mundo. Su uso fue difundido ampliamente, y aunque no es una palabra nueva fue reconocida por su uso.

El término arancel consta con su significado en el diccionario de autoridades de 1726.

Esta es la lista de las palabras que quedaron como finalistas:

apagón

macroincendio

preparacionista

boicot

dron

generación Z

macrorredada

rearme

papa

tierras raras

trumpismo

Desde 2013 cada año la FundéuRAE escoge una palabra por su protagonismo, uso, formación, origen o interés lingüístico.

Las ganadoras de años anteriores fueron: