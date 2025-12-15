Loguearse, turismofobia, milenial...; la RAE incluye nuevas palabras al diccionario español
La Real Academia de la Lengua (RAE) lanzó la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española este lunes 15 de diciembre de 2025.
El diccionario español tendrá su edición número 24 a finales de 2026.
15 dic 2025 - 18:49
El lenguaje cambia, es por eso que la Real Academia de la Lengua (RAE) lanzó una nueva versión del Diccionario de la Lengua Española, este lunes 15 de diciembre de 2025.
Este lanzamiento ocurre como antesala a la publicación de la edición número 24, prevista para publicarse en 2026. Además de las nuevas palabras se incluyen acepciones.
Según Santiago Muñoz Machado, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, está previsto que la nueva edición del diccionario se publique en noviembre de 2026 y sea "mucho más renovada y amplia".
Muchas de las nuevas incorporaciones provienen del internet y las redes sociales. Algunas son extranjerismos crudos y deben escribirse en cursiva, según la RAE, como gif o mailing.
Son alrededor de 330 novedades en esta actualización antes del lanzamiento de la nueva edición del diccionario.
Estas son algunas de las nuevas palabras y sus significados:
Loguearse
- Acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.
Milenial
- Dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.
Turismofobia
- Fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local.
Marcianada
- Dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.
Comecocos
- Videojuego en el que una figura, generalmente circular y con una hendidura a modo de boca, avanza por un recorrido laberíntico sorteando obstáculos y comiendo imágenes que van apareciendo a su paso.
Gif
- Formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet.
Hashtag
- etiqueta (‖ palabra o expresión).
Mailing
- Envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.
Streaming
- En informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.
Termoquímica
- Parte de la química que estudia los fenómenos térmicos que se producen en las reacciones químicas.
Cuperosis
- Enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento de las mejillas y de la nariz.
Narcoléptico
- Perteneciente o relativo a la narcolepsia.
Ovulatorio
- Perteneciente o relativo a la ovulación.
Engelamiento
- Formación de una capa de hielo sobre objetos sólidos, como consecuencia del impacto de gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius.
Autoconsumo
- Consumo de bienes o recursos, especialmente agrarios, por parte de quien los produce.
Exoesqueleto
- Piel o parte de ella engrosada y muy endurecida del cuerpo de los invertebrados, especialmente de los artrópodos.
