Loguearse, turismofobia, milenial...; la RAE incluye nuevas palabras al diccionario español

El diccionario español tendrá su edición número 24 a finales de 2026.

El lenguaje cambia, es por eso que la Real Academia de la Lengua (RAE) lanzó una nueva versión del Diccionario de la Lengua Española, este lunes 15 de diciembre de 2025.

Este lanzamiento ocurre como antesala a la publicación de la edición número 24, prevista para publicarse en 2026. Además de las nuevas palabras se incluyen acepciones.

Según Santiago Muñoz Machado, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, está previsto que la nueva edición del diccionario se publique en noviembre de 2026 y sea "mucho más renovada y amplia".

Muchas de las nuevas incorporaciones provienen del internet y las redes sociales. Algunas son extranjerismos crudos y deben escribirse en cursiva, según la RAE, como gif o mailing.

Son alrededor de 330 novedades en esta actualización antes del lanzamiento de la nueva edición del diccionario.

Estas son algunas de las nuevas palabras y sus significados: