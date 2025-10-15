Escultura de Pikachu en cristal Baccarat será subastada por hasta 70 000 euros en Francia

La casa de subastas Aguttes pone a la venta un Pikachu de cristal Baccarat por 70 000 euros.

La casa de subastas francesa Aguttes pondrá a la venta el próximo 22 de octubre de 2025 una escultura de Pikachu hecha en cristal Baccarat, creada junto al diseñador japonés Hiroshi Fujiwara.

La pieza número 11/25, lanzadas en 2021 con motivo del vigésimo quinto aniversario de Pokémon, es una de las más codiciadas del coleccionismo contemporáneo y está valorada entre 50 000 y 70 000 euros, según la casa de subastas.

"Se trata de un Pikachu realizado por Baccarat y por Pokémon en colaboración para los 25 años de la franquicia, del que solo existen 25 ejemplares en el mundo" François Thierry, experto en cartas y objetos de colección de Aguttes

Fabricada en Baccarat, la figura mide 30 centímetros, representa al personaje con los brazos abiertos y orejas erguidas, e incluye un cofre original y certificado de autenticidad, grabado con los logotipos de Baccarat y Pokémon y la inscripción 'Électrico'.

Thierry explicó que la escultura se vendió originalmente por 25 000 euros, pero en los últimos años "dos ejemplares similares han alcanzado alrededor de 70 000 euros en subastas en Estados Unidos", reflejando el creciente interés por piezas que combinan lujo artesanal y cultura pop.

"La rareza y la autenticidad son factores esenciales en el universo Pokémon. Generalmente, las cartas se imprimen por miles, pero las ediciones limitadas, como este Pikachu, son las que alcanzan un valor extraordinario", dijo el experto.

Y destacó además que Pokémon ha colaborado con grandes marcas para promover su imagen.

"Hace poco vimos la colaboración con el Museo Van Gogh en Ámsterdam, y ahora, con Baccarat, se da un paso más hacia el arte y el diseño contemporáneo", apuntó.

Thierry añadió que la presencia de esta pieza en una casa de subastas demuestra que el coleccionismo Pokémon se ha consolidado al mismo nivel que otras disciplinas tradicionales, como la pintura o la escultura