Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con 'La hora antes del alba'

La escritora chilena Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 con 'La hora antes del alba', novela que retoma la historia de 'La casa de los espíritus'.

La escritora y periodista chilena Isabel Allende fue reconocida con el Premio Planeta 2026 por su novela 'La hora antes del alba', que continúa el universo narrativo de 'La casa de los espíritus', publicada en 1982.

El anuncio se realizó el 15 de octubre, durante la ceremonia celebrada en Barcelona, España, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia.

La obra tiene como protagonista a Alba, la nieta de Clara, y retoma los acontecimientos posteriores al desenlace de la novela que convirtió a Allende en una de las autoras más reconocidas de la literatura en español.

Según la escritora, durante años recibió mensajes de lectores que querían conocer qué ocurrió con Alba después del final de 'La casa de los espíritus'. Ahora decidió regresar a esa historia.

Una novela presentada bajo seudónimo

Allende participó en el concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura y presentó su obra con el título provisional 'Los que faltan'. La novela fue elegida entre las propuestas de la edición número 75 del certamen.

El Premio Planeta está dotado con un millón de euros para la obra ganadora. En esta edición, el escritor español Sergio Hernández Carrasco quedó como finalista con la novela La añoranza, que recibió un premio de 200 000 euros.