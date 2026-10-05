Nobel de Medicina 2026 premia descubrimiento que permite controlar neuronas con luz

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Nobel de Medicina 2026 por investigaciones que permitieron controlar circuitos neuronales mediante luz.

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes 5 de octubre al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, por el descubrimiento de lo que el Comité Nobel describió como un “interruptor molecular para las células nerviosas”.

El trabajo de los tres científicos permitió desarrollar la optogenética, una técnica con la que los investigadores pueden utilizar luz para encender o apagar determinados circuitos neuronales y estudiar con mayor precisión cómo funcionan.

¿Qué significa controlar neuronas con luz?

El origen del descubrimiento se remonta a la década de 2000, cuando Hegemann y Nagel estudiaban cómo un alga unicelular podía desplazarse hacia una fuente de luz.

Durante esas investigaciones identificaron una proteína llamada canalrodopsina, que se activa con luz azul y permite el paso de iones hacia el interior de una célula, generando un impulso eléctrico.

Posteriormente, Deisseroth introdujo el gen de esa proteína en neuronas de ratas. En 2005 publicó sus primeros resultados y, dos años después, logró utilizar este mecanismo controlado por luz en el cerebro de ratones vivos.

La investigación premiada con el Nobel de Medicina 2026 permitió desarrollar la optogenética, una técnica que utiliza luz para activar o desactivar circuitos neuronales y estudiar cómo funciona el cerebro. AFP.

¿Para qué sirve este descubrimiento?

Según el Comité Nobel, la optogenética ha permitido identificar circuitos neuronales relacionados con recuerdos, emociones, comportamientos y movimiento.

Las investigaciones también han ayudado a estudiar procesos vinculados con aprendizaje, miedo, adicción y trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Además, este método se investiga actualmente como una posible herramienta para desarrollar tratamientos contra enfermedades como Parkinson y epilepsia, así como para intentar restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

Estas aplicaciones todavía forman parte de procesos de investigación clínica y no representan tratamientos de uso generalizado.

Un reconocimiento de USD 1,2 millones

Deisseroth, de 54 años, es profesor de la Universidad de Stanford; Hegemann, de 71, trabaja en la Universidad Humboldt de Berlín; y Nagel, de 73 años, es profesor de biofísica en la Universidad de Würzburg.

Los tres recibirán el 10 de diciembre de 2026 el diploma, la medalla de oro y un premio económico de aproximadamente USD 1,2 millones, durante la ceremonia oficial que se realizará en Estocolmo.