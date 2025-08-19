El cantante español Miguel Bosé anunció a Ecuador en su gira 'Importante Tour 2026'

El cantante español Miguel Bosé, de 69 años, anunció en sus redes sociales su gira por latinoamericana de su 'Tour Importante 2026'. El artista estará en Quito el 7 de marzo del 2026. Todavía no se ha revelado el escenario de la presentación, pero sí la fecha para el próximo año.

En su publicación realizada este 19 de agosto del 2025 también se menciona que Bosé visitará Chile, Perú y Costa Rica. En la agenda de presentaciones todavía no hay detalles de la venta de boletos para los conciertos.

Según las mismas publicaciones de Bosé actualmente el artista hizo una pausa en su recorrido por México para disfrutar de las vacaciones con su familia, en el balneario de Marbella.

Bosé regresó a los escenarios para sus presentaciones artísticas este años después de casi una década de ausencia. El cantante español, que ha vendido más de 60 millones de discos, ha compartido que ha vivido una serie de problemas de salud física y emocional.

Ha pasado quebrantos de salud como complicaciones con su voz, infecciones dentales, líos por oponerse a las vacunas durante la pandemia por Covid-19 y más. Sin embargo, el artista también ha aclarado que no quiere retirarse aún de la música. En 2027 cumplirá 50 años de carrera.