Títeres de cinco países llegan a Quito para el festival 'Con Bombos y Platillos'

El Festival de Títeres busca abrir un espacio para el público infantil.

Del 29 de mayo al 7 de junio de 2026, Quito recibe a titiriteros de Argentina, Colombia, China, Brasil y España, en el marco del Festival de Títeres Con Bombos y Platillos.

Este año, el Festival ofrecerá diez funciones en el Teatro Nacional Sucre y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

En la apertura del evento, se presentará la obra 'El casamiento de Chiquiña', de la compañía de títeres Mamulengo Alegría, de Brasil.

La inauguración será en Zámbiza

La inauguración se realizará el viernes 29 de mayo de 2026 en el Teatro del Pueblo, de Zámbiza, a las 19:00.

En esta edición, la Fundación Titerefué busca abrir un espacio para el público infantil.

El costo de las entradas es de USD 9 para público general y USD 5 para niñas y niños de hasta 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.