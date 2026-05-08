BTS causa euforia con un mensaje en español para sus fans en México

BTS visitó el Palacio Nacional de México un día antes de iniciar sus presentaciones en Ciudad de México. La banda estuvo acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien meses atrás se ha mostrado interesada en ampliar la gira para que todos los fans mexicanos puedan asistir.

Con el objetivo de abrir más fechas, Sheinbaum sostuvo varias conversaciones con Alejandro Soberón, director de la promotora Ocesa, encargada de la gira en México, e incluso envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Sin embargo, tras varias gestiones y un mes de espera, la mandataria confirmó que las presentaciones programadas para los días 7, 9 y 10 mayo de 2026 serán lás únicas y no habrá más fechas en el país.

La Presidenta explicó que su afán por tener más fechas para los conciertos se debe al impacto positivo que el grupo tiene en los jóvenes.

"BTS es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito y particularmente las y los jóvenes mexicanos. Tienen algo muy bonito, que lo que cantan son mensajes de amistad, de paz y de amor" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Como parte de la visita, un día antes de las presentaciones, la Presidenta mencionó la posibilidad de que la agrupación saludara a sus seguidores desde uno de los balcones del Palacio Nacional si varios fans se reunían en la plancha del Zócalo.

Los fans no se hicieron esperar e inmediatamente, con gritos y pancartas, ARMY celebró la aparición de la agrupación, reafirmando la gran popularidad y respaldo que tienen en México y América Latina.

En medio de la emoción, los integrantes de BTS aprovecharon para enviar un mensaje en español a todos sus fans: “No hablo muy bien el español pero voy a intentarlo, extrañábamos muchísimo a México, la energía es increíble aquí, gracias por darnos tanto. Te amo, te quiero, muchas gracias", frases que provocaron revuelo entre los asistentes.