‘Mortal Kombat 2’ se ajusta a los deseos de los fans y revive la nostalgia

Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, ‘Mortal Kombat 2’, que se estrena y promete superar a la primera película de la más reciente adaptación cinematográfica y darle a los fans lo que estaban esperando.

"Creo que la segunda película es mejor… tiene mucho más peleas, y mucho mejores también, mucha acción y mucha comedia, me siento muy emocionado", dijo Ed Boon, cocreador del videojuego.

Tras un largo proceso de análisis sobre lo que se hizo bien y las debilidades de la película estrenada en 2021, el director australiano Simon McQuaid y su equipo se adentraron a crear una historia más fiel al videojuego.

"Quería que la emoción y la conexión con la audiencia fueran más fuertes, que el alcance y la escala de la película fueran mayores, así que tomé muchísimo material de los videojuegos", dijo McQuaid.

La fidelidad visual de ‘Mortal Kombat 2’

La película no se limita a guiños del videojuego, sino que introduce de forma explícita la recreación de escenarios como El pozo, El infierno, El portal azul o el Baño de ácido.

Esta fidelidad visual incluso impactó a Boon, quien 34 años después pudo recorrer físicamente el universo que imaginó en su juventud.

"Cuando fui a Australia tenían estos enormes hangares y sets, ya sabes, construcciones realmente elaboradas que habían hecho. Pude caminar por ahí y sentarme en el gran trono de Shao Kahn", relata.

"Es realmente genial ver ideas que pusimos en pequeños píxeles en 1992 a una escala gigantesca", asegura Boone quien al estilo Stan Lee en las películas de Marvel, contará con un cameo en esta película. "Soy un barman", adelanta.