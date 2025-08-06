Los artistas Ren Kai y Maykel unen sus voces para estrenar la bachata “Quédate”

“Quédate” una bachata en "chinol", chino y español, según la descripción de los artistas Ren Kai y Maykel estará disponible en las plataformas musicales este jueves 7 de agosto del 2025.

El proyecto une las voces de los artistas ecuatorianos que buscan escalar la música a otros continentes, como el asiático.

El manabita Maykel, quiere que su música conquiste al público y ponga a sus fanáticos a cantar en dos idiomas, el chino mandarín y el español. Es por eso que decidió unirse en este proyecto con al artista y ex MasterChef Celebrity Ecuador, Ren Kai.

"Como caer de repente en un hermoso sueño / como la brisa primaveral que me acaricia la frente / el corazón late con fuerza" dice una estrofa de la canción que ya ha puesto a suspirar a las fans que están ansiosas por el estreno del tema musical.

"Precioso, a bailar bachata con Ren Kai" es uno de los comentarios en la red social Instagram donde se han difundido partes del tema y que anuncia su estreno a las 19:00 de Ecuador este jueves 7.

"Linda como tú mi querido Ren Kai como siempre sorprendiendo me encanta con ganas de escucharla entera" se lee en otro comentario de una fan del artista.