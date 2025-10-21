'Ahora eres la Grande del cielo', el emotivo mensaje de Willie Tamayo para despedir a su madre

'El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración', así se despidió Willie Tamayo de su madre

"Tu presencia será eterna, mamita...", con un emotivo mensaje Willie Tamayo, también artista, se pronunció tras la muerte de su madre en su cuenta de Instagram.

Tras el anuncio de la muerte de Paulina Tamayo, a los 60 años de edad la mañana de este martes 21 de octubre, las condolencias del mundo artístico, político y de miles de fans de 'La Grande del Ecuador' no han dejado de extenderse.

Pero su hijo, que fue su manager en redes sociales, escribió un sentido mensaje para despedir a su madre a la que agradeció por sus enseñanzas y legado.

"El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte.

Gracias por tanto, por tu entrega infinita, por tu fuerza y por enseñarme que la vida se canta con el alma.

Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón. Tu legado vivirá por siempre. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres LA GRANDE DEL CIELO", escribió su hijo en redes.

A su sentido homenaje se sumaron las condolencias de reconocidos artistas nacionales e internacionales como Eva Ayllón que escribió: "Que tristeza enterarme de esta noticia. Me quedo con este abrazo y con todo lo que pudimos conversar la última vez que coincidimos en Quito querida Paulina Tamayo".

También se sumaron las palabras del cantante, Marqués, que escribió "Mi Pauly bella, un orgullo saber que has sido una artista que acompañó y acompañará a la nostalgia y alegría de todo un país continúa el viaje".

Karla Kanora se mostró consternada por la noticia, y Pamela Cortés escribió: "Nunca se apagará la voz de La Grande del Ecuador. Dejó una huella muy marcada en nuestros corazones".