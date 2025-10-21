Paulina Tamayo 'La grande del Ecuador' falleció este martes 21 de octubre del 2025

La artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, falleció la mañana de este martes 21 de octubre del 2025. La información se confirmó a través de su cuenta de Instagram.

"La grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país", se lee en el comunicado de su cuenta oficial.

(Noticia en desarrollo...)