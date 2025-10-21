Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Paulina Tamayo 'La grande del Ecuador' falleció este martes 21 de octubre del 2025

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo falleció a los 60 años. La información se confirmó en su cuenta de Instagram. 

La artista Paulina Tamayo falleció este martes 21 de octubre

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 oct 2025 - 08:42

La artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, falleció la mañana de este martes 21 de octubre del 2025. La información se confirmó a través de su cuenta de Instagram. 

"La grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país", se lee en el comunicado de su cuenta oficial. 

(Noticia en desarrollo...)

