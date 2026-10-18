En vivo el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2026 este domingo 18 de octubre

El mundo de la moda tiene una cita este domingo 18 de octubre de 2026 con una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show.

El espectáculo se desarrollará en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y podrá seguirse desde Ecuador a través de las plataformas digitales oficiales de la marca en YouTube e Instagram.

El evento arranca a las 18:00, hora de Ecuador, y combinará las tradicionales pasarelas de lencería con actuaciones musicales en vivo.

Mire el desfile en vivo:

¿Qué modelos participarán?

La pasarela contará con figuras reconocidas de la industria, entre ellas Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion.

También destacan nombres como Adriana Lima, Anok Yai y Ashley Graham, además del regreso de Barbara Palvin.

¿Qué artistas se presentarán en el desfile?

La música será otro de los atractivos de esta edición. La programación incluye actuaciones de las siguientes artistas y agrupaciones:

Katseye

Megan Moroney

Megan Thee Stallion

Tate McRae

Sus presentaciones acompañarán las distintas salidas de las modelos y aportarán el componente musical al espectáculo.