El icónico ‘vestido de la venganza’ de Lady Di volverá a subasta tras casi 30 años

El ‘vestido de la venganza’ que Lady Di usó en 1994 será subastado el 9 de diciembre en Nueva York y podría venderse por hasta USD 300 000.

El famoso ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana volverá a salir a subasta casi tres décadas después de su última venta. La pieza, diseñada por Christina Stambolian, será rematada por Sotheby’s el próximo 9 de diciembre de 2026 en Nueva York.

El vestido negro de seda, ajustado y con los hombros descubiertos, tiene un precio estimado de entre USD 150 000 y USD 300 000. Antes de la subasta, la pieza inició una gira internacional y actualmente se exhibe en Londres del 18 al 24 de septiembre. Después viajará a Hong Kong, Ginebra y finalmente Nueva York.

¿Por qué se hizo famoso?

Lady Di lució el vestido el 29 de junio de 1994 durante una gala en la Serpentine Gallery de Londres. Esa misma noche, el entonces príncipe Carlos reconoció públicamente que había sido infiel durante su matrimonio.

La elección rompió con varios de los códigos tradicionales de vestimenta de la realeza y terminó convirtiéndose en uno de los looks más recordados de Diana.

Con el tiempo, la prensa lo bautizó como el ‘revenge dress’ o ‘vestido de la venganza’, asociado a una imagen de independencia y control sobre su propia narrativa.

El icónico ‘vestido de la venganza’ que Lady Di usó en 1994 volverá a subasta en Nueva York. Redes Sociales.

Ya había sido vendido por una causa benéfica

La propia Diana incluyó el vestido en una subasta benéfica en 1997, poco antes de su muerte. Entonces fue vendido para recaudar fondos destinados a organizaciones relacionadas con el cáncer y el sida.

Ahora, casi 30 años después, la pieza vuelve al mercado convertida en uno de los objetos de moda más reconocibles vinculados a la princesa. Parte de los ingresos de esta nueva venta será destinada al Royal Edinburgh Hospital, especializado en salud mental.