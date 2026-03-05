¿Por qué detuvieron de nuevo a Britney Spears en California?

Pasadas las nueve de la noche de ayer, miércoles cuatro de marzo, la artista norteamericana fue arrestada en el condado de Venaventura en California, acusada de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a la Patrulla de Carreteras de California existían irregularidades en la forma en la que conducía su vehículo. Según los registros internos Spears fue fichada a las 03:00 y mantenida en custodia hasta las 06:00 cuando fue puesta en libertad.

Tras este incidente la interprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo. Por este tipo de infracción, aunque catalogado como 'delito menor', podría enfrentarse a multas económicas, retorno a un curso de rehabilitación, o inclusive una pena de prisión de hasta seis meses.

Obtuvo orden de alejamiento

Existe incertidumbre sobre el estado mental de la artista, puesto que, días antes obtuvo una orden de alejamiento permanente contra un hombre de Luisiana que, según reportan los documentos judiciales, llevaba años acosándola.

De acuerdo a los documentos, el hombre de 51 años publicó mensajes 'perturbadores' en redes sociales y se presentó en la vivienda de Spears en Los Ángeles.

Reincidencia de los hechos

Esta no es la primera vez que la cantante se enfrenta a la justicia. En 2007 fue señalada por un presunto atropello con fuga tras chocar contra un vehículo estacionado en Los Ángeles.

En aquella ocasión, los cargos fueron retirados tras que Spears se hiciera cargo de las reparaciones del vehículo afectado.