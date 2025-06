Corto ecuatoriano 'Wannabe' se estrena en el festival Tribeca 2025 de Nueva York

El cortometraje ecuatoriano ‘Wannabe’ hizo historia tras haber sido seleccionado para el prestigioso Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Su estreno se realizó el jueves 5 de junio del 2025.

La cinta, dirigida por la ecuatoriana Kat Cattani, es un nostálgico viaje a la adolescencia noventera en Quito, cuando el fenómeno global de las Spice Girls marcaba tendencias y despertaba sueños en miles de jóvenes. El relato está inspirado en las propias vivencias de la directora, quien canaliza esa etapa de su vida en un relato lleno de color, emoción y resistencia frente a la discriminación.

“Es una experiencia propia. En los 90 era súper fan de las Spice Girls”, cuenta Cattani, quien estudió cine en la Universidad de Nueva York y actualmente reside en Los Ángeles.

Con experiencia en la industria estadounidense, Cattani ha trabajado como asistente de edición en reconocidas producciones como 'Only Murders in the Building' y 'Charm City Kings'. Pero fue su conexión personal con Ecuador y su adolescencia en Quito lo que dio vida a ‘Wannabe’, una historia íntima con resonancia universal.

La historia de ‘Wannabe’

El cortometraje sigue a dos adolescentes, una chica y un chico, que se preparan para participar en un concurso de baile promovido por una emisora local. El premio: conocer a las Spice Girls en Miami. A pesar del bullying y la marginación escolar, los protagonistas persisten en su sueño, refugiándose en un mundo interior lleno de fantasía y esperanza.

La directora rememora cómo, junto a su primo, fundaron el club de fans oficial de las Spice Girls en Quito, una pasión que los llevó a ser entrevistados en varias radios locales. “Nos cambió la vida”, afirma Cattani, destacando cómo esa experiencia alimentó la semilla creativa de su primer corto.

“En esa época no teníamos acceso a la información como ahora. La música que escuchabas definía tu personalidad”, recuerda. “A mí me criticaban por ser fan de las Spice Girls o Britney Spears”.

Una banda sonora con sabor ecuatoriano

Uno de los elementos más destacados de ‘Wannabe’ es su banda sonora, compuesta por Nami Melumad, reconocida por su trabajo en Star Trek: Strange New Worlds. La música fue grabada con una orquesta ecuatoriana en vivo, fusionando instrumentos tradicionales con sonidos del pop, en un homenaje sonoro a las raíces culturales de la directora.

“Siempre quise escribir algo que pudiera filmar en Ecuador”, dice Cattani, quien viaja con frecuencia desde EE.UU. para visitar a su familia. Sin embargo, lamenta que nunca ha podido trabajar profesionalmente en su país debido a las limitaciones del sector audiovisual local.

Por eso, llegar a Tribeca representa para ella mucho más que un logro profesional. Es un sueño cumplido y una oportunidad para abrir puertas a otras historias ecuatorianas. “Estoy orgullosa de ser la primera en llegar con un corto, pero sé que hay muchísimo talento allá”, afirma.

El final abierto de ‘Wannabe’ es solo el comienzo. Cattani ya trabaja en el guion de un largometraje que expandirá el universo de su corto. Mantendrá el tono noventero pero abordará temas políticos y sociales de la época en Ecuador, así como conflictos personales vividos dentro de su familia.