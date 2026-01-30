El DJ Steve Aoki llega a Quito en abril de 2026 con el festival Monster Music

Steve Aoki vendrá a Ecuador. El DJ, remezclador y productor discográfico estadounidense estará en la Arena Top media de Quito el jueves 30 de abril en el denominado Monster Music Festival. Será un espectáculo con más de 10 horas de música electrónica en Cumbayá.

Según la organización del evento está previsto que se habilite una preventa exclusiva del 9 al 12 de febrero, y las entradas podrán ser adquiridas en Feel The Tickets y en puntos de venta físicos autorizados.

De acuerdo a la agenda del espectáculo está previsto que se presenten otros exponentes de la electrónica como el colombiano Martín Trevy, Litos (@litos.music), el ecuatoriano Óscar Troya, DJ Wagner, reconocido por su enfoque en el house y el techo; y Danny Tagle de Radio Hit FM como representante del talento emergente.

Aoki llegará tras una gira por Canadá y Estados Unidos en febrero y marzo, en celebración de los 30 años de Dim Mak. Al mismo tiempo desarrolla una residencia en Las Vegas, Estados Unidos, que empieza hoy y se extenderá hasta octubre.

Según la organización, Monster Music ofrecerá 10 horas continuas de música, 6 DJs en escena, una plataforma de gran formato con luces, visuales, efectos especiales y producción de alto nivel.