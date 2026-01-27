Estos son los artistas que se presentarán en el festival El Carpazo, en Quito

El Carpazo tiene su cartel oficial de artistas para una nueva edición del festival.

El Carpazo tiene cartel oficial. La organización del festival de música y arte compartió este martes 27 de enero de 2026 la lista de artistas que se presentarán en esta nueva edición luego de una década de ausencia.

El cartel 2026 está encabezado por Crudo Means Raw, rapero colombiano que llegará por primera vez a Ecuador con su música.

Desde Colombia también llegará el Frente Cumbiero, lo que según la organización de El Carpazo es una "fiestota asegurada".

El evento también contará con la participación de San Pedrito Bonfim, el vocalista del grupo Lolabúm, en su proyecto personal como solista como una de las voces más influyentes de los últimos años.

El cartel se cierra en grande con la banda de punk Tanque y éxitos como 'Zoila' y 'Febres Cordero me sacó de la Bahía', recordados por su fiel público.

También se espera la participación de Jatun Mama, Mel Mourelle, Funkee Bom, Melissa Santa María y Ravia.

"Creemos que es momento de volvernos a ver las caritas en un espacio seguro, donde prime la pasión por la música y el amor a la vida: somos la naturaleza", escribió la organización de El Carpazo en un post que rápidamente acumuló miles de reacciones.

Además, detalló que por cada entrada vendida se donará un dólar a proyectos de conservación e investigación del bosque nublado y el águila andina, por la asociación con la Fundación Cóndor Andino.

El evento se llevará a cabo el 11 de abril y las entradas estarán a la venta desde las 09:00 del jueves 29 de enero a través de la página oficial de Meet2go.