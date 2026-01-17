Planes gratis y a bajo costo para el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de enero en Quito

Las actividades en Quito incluyen planes para los más pequeños del hogar.

Quito se disfruta de lunes a viernes, y los fines de semana tiene actividades especiales pensadas para toda la familia. Los planes gratuitos y a bajo costo son una buena opción para este 17 y 18 de enero de 2026.

Aquí hay algunas opciones para disfrutar de la ciudad sin gastar mucho.

Sábado 17 de enero de 2026

Cumandá Camina: Ruta Cumandá 360 en el Parque Urbano Cumandá, de 08:00 a 14:00. Será una jornada artística y lúdica para mayores de 15 años y es completamente gratis.

Laboratorio de Danza Folclórica en el Centro Cultural Itchimbía, de 10:00 a 12:00. Será un espacio abierto para aprender y compartir saberes de danza tradicional.

Bordado colectivo – Biokupas en el Centro Cultural Metropolitano (Biblioteca), de 10:00 a 13:00. Será una jornada de bordado comunitario junto al colectivo Shungomanta.

Club Arpi de juegos de mesa en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, de 11:00 a 17:00. Incluye juegos de mesa para todo nivel y torneo flash de ajedrez.

A jugar: con luz y sombra en Awawa, en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), sala Awawa, a las 11:00. Es una actividad lúdica para niñas y niños sobre luz y sombra. Incluida con la entrada al museo.

Marimbeando: marimba y música electrónica en el Centro Cultural Metropolitano a las 15:00. Será un concierto de Pao Fassi & DJ Chola (Argentina) junto a Killa (Ecuador).

Domingo 18 de enero de 2026