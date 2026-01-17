Planes gratis y a bajo costo para el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de enero en Quito
Las actividades familiares y recreativas en Quito son un plan perfecto para el fin de semana. Aquí varias opciones gratuitas para disfrutar.
Las actividades en Quito incluyen planes para los más pequeños del hogar.
17 ene 2026 - 08:25
Quito se disfruta de lunes a viernes, y los fines de semana tiene actividades especiales pensadas para toda la familia. Los planes gratuitos y a bajo costo son una buena opción para este 17 y 18 de enero de 2026.
Aquí hay algunas opciones para disfrutar de la ciudad sin gastar mucho.
Sábado 17 de enero de 2026
- Cumandá Camina: Ruta Cumandá 360 en el Parque Urbano Cumandá, de 08:00 a 14:00. Será una jornada artística y lúdica para mayores de 15 años y es completamente gratis.
- Laboratorio de Danza Folclórica en el Centro Cultural Itchimbía, de 10:00 a 12:00. Será un espacio abierto para aprender y compartir saberes de danza tradicional.
- Bordado colectivo – Biokupas en el Centro Cultural Metropolitano (Biblioteca), de 10:00 a 13:00. Será una jornada de bordado comunitario junto al colectivo Shungomanta.
- Club Arpi de juegos de mesa en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, de 11:00 a 17:00. Incluye juegos de mesa para todo nivel y torneo flash de ajedrez.
- A jugar: con luz y sombra en Awawa, en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), sala Awawa, a las 11:00. Es una actividad lúdica para niñas y niños sobre luz y sombra. Incluida con la entrada al museo.
- Marimbeando: marimba y música electrónica en el Centro Cultural Metropolitano a las 15:00. Será un concierto de Pao Fassi & DJ Chola (Argentina) junto a Killa (Ecuador).
Domingo 18 de enero de 2026
- Bailoterapia en el Centro Cultural Itchimbía, de 08:00 a 10:00. Es una actividad de movimiento corporal y encuentro comunitario. Acceso libre.
- Mujeres Mensajeras, en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), a las 11:30 y 14:30. Se proyectará el documental del Festival ECOador sobre memorias y voces de mujeres. Actividad incluida con la entrada al museo.
- Detectives de olores, en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), exposición Paramístico, desde las 11:00. Es una actividad lúdica y educativa para niñas y niños de 6 a 12 años sobre plantas del páramo. Incluida con la entrada al museo.
- Awawa: luz y sombra (primera infancia), en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), sala Awawa, desde las 11:00. Es una experiencia sensorial y lúdica para explorar la luz, las sombras y las formas. Incluida con la entrada al museo.
