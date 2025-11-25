Empresa familiar de Neymar compra los derechos de la marca del 'Rey' Pelé en Brasil

La icónica marca del "Rey" Pelé fue heredada por el entorno del "Príncipe" Neymar: la empresa del padre del futbolista del Santos anunció este martes que compró los derechos de la firma comercial del fallecido tricampeón mundial.

"Estamos orgullosos", dijo Neymar Santos Sr al confirmar la adquisición por parte de NR Sports, su agencia deportiva, en un acto en el Museo de Pelé, en Santos, ciudad del litoral de Sao Paulo que inmortalizó el legendario exjugador.

"Creo que es una marca muy fuerte. Queremos realzar su identidad y traerla al momento actual", agregó.

NR Sports podrá explotar comercialmente el nombre y la imagen de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

No se revelaron montos por acuerdos de confidencialidad, pero la negociación ascendió a 18 millones de dólares según reportes de medios de comunicación brasileños.

Los derechos eran propiedad de la compañía estadounidense Sport 10.

El acuerdo abre nuevas opciones de proyección para la marca de Pelé, emblemática, pero considerada en Brasil infravalorada por la firma norteamericana que poseía los derechos.

La "repatriación" devuelve a Brasil "a uno de los mayores símbolos de la historia del deporte mundial", expresó NR Sports en un comunicado. "Representa un paso decisivo para la preservación, expansión y enriquecimiento del legado del Rey del Fútbol", continuó.

"Es el comienzo del trabajo, un trabajo desafiante", indicó Neymar Santos.

El Museo de Pelé tenía instalada una enorme pantalla verde, con el logo de la marca del exjugador, su silueta celebrando un gol.

"Día para celebrar"

Tres veces ganador de la Copa del Mundo con Brasil, en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, Pelé es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Algunos nacen para jugar, otros nacen para cambiar el juego. Pelé nació para cambiar todo (...), un país entero puede ser 'torcida'", se oye en un video promocional, narrado por Neymar Jr, lanzado para acompañar el anuncio de la compra de la marca.

"Hoy es un día para celebrar y yo soy uno más en esa celebración. Pelé nunca dejó de ser nuestro y ahora él es oficialmente de Brasil, de nuevo y para siempre", siguió el atacante.

La confirmación llega tras la semana de conmemoración del gol 1 000 de Pelé, fallecido en diciembre de 2022.

El 19 de noviembre de 1969, en el mítico estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, anotó desde el punto de penalti el milésimo de los 1 283 goles que se le atribuyen en su país, en la victoria por 2-1 del Santos contra el Vasco da Gama.

La RSSSF (Fundación de Historia y Estadísticas del Fútbol) le da 778 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera.

"No tiene precio"

La familia de Pelé, encabezada por su hijo mayor, Edinho, intentó sin éxito comprar la marca tras la muerte del ídolo.

Su hija Flávia estuvo presente en el acto de este martes.

"No hay palabras para describir la emoción por traer de vuelta una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio (...). Como su hija, me siento honrada y feliz", dijo a la AFP.

Los familiares cuestionaban que la firma tenía mayor presencia en Estados Unidos que en Brasil.

La repatriación fue una misión cumplida ahora por el entorno de Neymar, que a sus 33 años está de vuelta en el viejo club de Pelé.

Con 79 goles, Neymar es el máximo anotador histórico de la selección de Brasil. Batió el récord del mito.

Son tiempos de renovación: el antiguo Vila Belmiro, donde Pelé se hizo leyenda con la camiseta del Peixe, será demolido el próximo año para dar paso a la Nova Arena del Santos, con obras que costarán más de 120 millones de dólares.

Fundado en 1916, Vila Belmiro es un altar para la torcida del Santos, el equipo en el que Pelé jugó entre 1956 y 1974, antes de ir a Estados Unidos con el Cosmos.

"Brasil habla muchas lenguas", pero "siempre ha tenido un idioma universal: su nombre es Pelé", dice un mensaje conjunto publicado este martes en las cuentas oficiales de Pelé y NR Sports, con un video de goles de la leyenda.