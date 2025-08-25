Carlo Ancelotti excluye a Vinicius Jr., Rodrygo y Neymar de la convocatoria de Brasil

Carlo Ancelotti divulgó la lista de convocados de Brasil para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas.

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes 25 de agosto del 2025, el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil (tercero en la tabla de posiciones) enfrentará al colista Chile, el 4 de septiembre en Rio de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia (octavo) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

"Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar" e "intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", explicó Ancelotti.

"Si quieren explicaciones, pueden llamarme", agregó el experimentado entrenador italiano en alusión a Neymar y Rodrygo y Vinicius Junior.