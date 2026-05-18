'Quito Loop': La nueva localidad con descuento para ver a Ed Sheeran

Ed Sheeran llegará a Quito con un concierto el 23 de mayo de 2026.

Ed Sheeran dará un concierto en Quito el 23 de mayo de mayo de 2026. Para ese show el Municipio capitalino anunció la venta de una nueva localidad con descuento especial.

La localidad denominada 'Quito Loop' es una iniciativa público - privada y tendrá un 25% de descuento para el show que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El costo total de la entrada para este nueva localidad será de 30 dólares. La ubicación de será en cancha y el aforo será para mil personas, según adelantó el alcalde Pabel Muñoz.

“Quizás de las mejores localidades que tenemos para este concierto, puesto que estará el escenario B ahí, al alcance de estas mil personas”, dijo Muñoz este lunes 18 de mayo de 2026.

“Queremos unirnos a esa reactivación que tiene hacer Quito, invitar también a los turistas nacionales a que visiten Quito en este feriado", dijo Juan Carlos Castillo, promotor del concierto.

Colaboración de Ed Sheeran con Shakira

Ed Sheeran ha colaborado con algunos de los artistas más grandes de la industria musical, desde Taylor Swift hasta Elton John.

Sin embargo, su más reciente unión con Shakira marca un punto especial en su carrera. Juntos revivieron el clásico 'Hips Don’t Lie', el himno que marcó el Mundial de Alemania 2006 y que este 2025 cumple 20 años de su lanzamiento.