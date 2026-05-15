Maluma dará un concierto gratis en su natal Medellín para presentar su nuevo álbum

Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, en la que se captó al cantante urbano colombiano Maluma, en Miami (Florida, EE.UU.)

El cantante colombiano Maluma dará un concierto gratuito en la Plaza Botero de su natal Medellín para presentar su nuevo álbum, 'Loco x Volver', que será lanzado este jueves en coincidencia con el espectáculo, cuyas entradas ya están agotadas.

A través de pistas en redes sociales, el artista ha ido revelando detalles del trabajo musical, que incluye posibles colaboraciones y fragmentos de canciones.

Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima.

"Maluma vuelve a ser Juan Luis. Después de dos años de proceso, de buscarse, de extrañar sus raíces y reconectarse con lo que realmente es, nace 'Loco x Volver'. Un álbum hecho desde el amor, desde la verdad y sobre todo pensando en ustedes", señala una publicación en Instagram del cantante, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño.

En otro mensaje, el artista agregó: "Nada de esto tendría sentido sin la gente que ha estado ahí siempre. Gracias por escuchar, por quedarse, por creer".

Las pistas compartidas por el reguetonero permiten anticipar que el álbum tendrá al menos trece canciones.

Una de las más recientes publicaciones muestra una imagen con el mensaje "Bienvenidos a Barranquilla", lo que ha despertado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible colaboración con Shakira, con quien ya lanzó en 2016 el éxito 'Chantaje'.

El álbum llega después de la gira mundial 'La +Pretty +Dirty World Tour', iniciada en marzo de 2025 en Europa y que continuó por Latinoamérica, con presentaciones en países como México, Colombia y El Salvador, en un espectáculo que incluyó formatos de 360 grados en algunas ciudades.

'Loco x Volver' será el primer álbum en solitario de Maluma desde 'Don Juan' (2023), trabajo inspirado en figuras del entretenimiento como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

Antes de eso, el artista publicó junto a Blessd el disco colaborativo '1 Of 1' (2024), centrado en el género urbano y las vivencias de los barrios colombianos.

El cantante, de 32 años, también anunció recientemente que volverá a ser padre y acaba de participar en su cuarta edición de la Met Gala.

No es la primera vez que artistas urbanos presentan gratuitamente sus nuevos trabajos en Medellín.

En 2024, Maluma lanzó con Blessd '1 Of 1' en un multitudinario evento en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco; mientras, que en octubre pasado, Feid presentó su sencillo 'Monstruo', junto al productor puertorriqueño Tainy, en un concierto gratuito frente al Palacio de la Cultura, también en la Plaza Botero.