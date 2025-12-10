Fátima Bosch abandonó una entrevista tras molestarse por preguntas de los presentadores
La Miss Universo 2025 abandonó una entrevista de TV luego de que los conductores le hicieron preguntas sobre las controversias del certamen
La mexicana Fátima Bosch fue coronada, el 21 de noviembre, como la nueva Miss Universo.
10 dic 2025 - 21:52
La polémica volvió a rodear a Miss Universo 2025. Fátima Bosch, la mexicana coronada en noviembre, abandonó una entrevista en el programa matinal ‘Pica y se Extiende’, de Telemundo.
El hecho ocurrió, el domingo 7 de diciembre del 2025, después de que los conductores Carlos Adyan y Lourdes Stephen le hicieran preguntas sobre las controversias que envuelven actualmente al certamen.
La conversación se tornó tensa cuando los presentadores tocaron los temas polémicos del certamen como: las investigaciones internas dentro de Miss Universo, los señalamientos contra Raúl Rocha, presidente de la organización, y la congelación de cuentas bancarias.
Durante el intercambio, Lourdes Stephen le preguntó si habría concursado sabiendo que estallarían estas polémicas. Bosch respondió:
“Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con asuntos externos”, dijo con firmeza.
Ella también lamentó que el foco mediático se aleje de su labor social: “Tristemente, vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas”.
Abandono del programa
Aunque los conductores anunciaron en pantalla que la Miss Universo permanecería en el programa y cumpliría toda una agenda con la cadena durante la semana, eso no ocurrió.
Durante un corte comercial, Fátima Bosch decidió retirarse del estudio y después, canceló completamente sus apariciones programadas en Telemundo.
