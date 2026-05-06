Judicatura anuncia acciones administrativas internas para funcionarios en caso Citaciones

El Consejo de la Judicatura anunció acciones administrativas internas tras allanamientos por el caso citaciones.

El Consejo de la Judicatura anunció este miércoles 6 de mayo del 2026 que iniciará de oficio acciones administrativas al interior de la institución tras los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado en el caso Citaciones.

En un comunicado, la Judicatura señaló que en caso de hallarse irregularidades se iniciarán acciones disciplinarias en contra de los funcionarios involucrados en el presunto delito de concusión.

La entidad anunció que “se actuará con firmeza frente a cualquier conducta que afecte la integridad institucional, la transparencia del servicio judicial y la confianza ciudadana”.

Fiscalía investiga concusión

El comunicado se envió un día después de que la Fiscalía General del Estado realizó nueve allanamientos en las oficinas del Complejo Judicial Norte, en Quito, y de otras dependencias en el cantón Mejía.

En total se detuvo a nueve personas por el presunto delito de concusión. Según el Ministerio Público, funcionarios del área de Citaciones realizarían actividades ilícitas relacionadas con laa notificaciones en ciertos procesos legales.