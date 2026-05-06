Caso Goleada: Fiscalía vinculará a la madre y esposa de Aquiles Alvarez

La Fiscalía General vinculará a más personas y empresas en el caso Goleada. El fiscal Dennis Villavicencio solicitó fecha y hora para procesar a la madre y esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

El fiscal realizó el pedido este miércoles 6 de mayo de 2026. En el caso Goleada se investiga el presunto delito de delincuencia organizada.

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El fiscal del caso solicitó al juez anticorrupción Jairo García que se convoque a una audiencia de vinculación para incluir en el proceso a la esposa y a la madre del alcalde, además de otras tres personas y nueve empresas.

Según el Código Integral Penal, se puede solicitar la vinculación de más personas dentro de un proceso penal antes de que concluya la instrucción fiscal y si durante la investigación se encontraron nuevos datos que hacen presumir la participación de una o más personas en el delito.

Dentro del mismo pedido, la Fiscalía también requirió una reformulación de cargos para los actuales procesados, lo que implicaría modificar el delito investigado dentro de esta causa judicial.

Aquiles Álvarez permanece detenido desde el pasado 10 de febrero, cuando fue aprehendido junto a sus dos hermanos y otras ocho personas. Actualmente, el alcalde está recluido en la Cárcel del Encuentro.