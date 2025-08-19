Ferxxo sorprendió a fanáticos con tema exclusivo para radios por su cumpleaños 33

El cantante colombiano Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, sorprendió a sus fanáticos con un tema exclusivo por su cumpleaños número 33, este 19 de agosto del 2025.

Ferxxo decidió que la nueva canción se difunda por radio. Su sencillo habla de un desamor y se titula 'Se Lo Juro Mor', lo que ha generado una serie de especulaciones y reacciones.

La canción se escuchó en la radios desde la medianoche. Este tema habla de una persona que decide soltar a quien lastimó su corazón, a pesar de que resulta doloroso porque él aún la ama. También reconoce que los sentimientos no son recíprocos y que en su relación estaba llena de apariencias y sentimientos que no eran sinceros.

"Te juro que hoy te dejo en paz. Soy el motivo, pero es que en mi corazón, en mi vida ya no estás. Nadie te va a amar como yo, mami, sobre la faz", se escucha en la canción.

Desde hace algunos días, el tema empezó a sonar en TikTok porque el colombiano difundió un estracto del tema para generar expectativa y minutos después de su lanzamiento se publicó en su canal oficial de YouTube.

El interprete de 'Luna' se encuentra en Tokio, Japón. Dedes ahí publicó algunas imágenes para promocionar el nuevo sencillo que tiene miles de reproducciones en YouTube.

'Se Lo Juro Mor' también ha generado incógnitas sobre el futuro de su relación con Karol G, con quien no ha compartido ninguna publicación ni ha intercambiado mensajes por redes sociales desde junio del 2025.