Shawn Mendes celebra los 10 años de “Treat You Better” con emotivo mensaje a sus fans

Shawn Mendes conmovió a sus seguidores al recordar el décimo aniversario de “Treat You Better”, una de las canciones más exitosas de su carrera.

El artista compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde agradeció el apoyo de sus fanáticos durante todos estos años. “¡Los quiero mucho! Gracias”, escribió el cantante canadiense junto a imágenes y recuerdos relacionados con el tema lanzado en 2016.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que recordaron cómo la canción marcó una generación y consolidó a Shawn Mendes como una de las figuras más importantes del pop juvenil de la década pasada.

“Treat You Better” se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales del cantante, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y permaneciendo como una de las canciones más reconocidas de su discografía.