¿Cuándo es el show de Karol G en el medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo?

La 'Bichota' será parte del medio tiempo del partido de la NFL en Brasil.

La cantante colombiana Karol G será la gran protagonista del espectáculo de medio tiempo en el partido que marcará el debut de la NFL en Sudamérica. El evento deportivo y musical se realizará el viernes 5 de septiembre de 2025 en el Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

El encuentro enfrentará a Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el inicio de la temporada 2025, y será el primero en la historia de la NFL que se transmita de manera exclusiva y gratuita en YouTube y YouTube TV para todo el mundo.

Según información oficial el preshow se iniciará a las 20:00 (hora de São Paulo) / 19:00 (hora de Ecuador) y el partido será una hora después, a las 21:00 (hora de São Paulo) / 20:00 (hora de Ecuador).

Se prevé que el show de medio tiempo con Karol G sea aproximadamente a las 20:50 , de Ecuador, dependiendo del desarrollo del juego.

Un espectáculo con sabor latino

Karol G, ganadora del Grammy y una de las artistas más influyentes de la música urbana, presentará un show inspirado en su más reciente álbum Tropicoqueta.

La NFL destacó que su elección busca resaltar la diversidad cultural y conectar con la audiencia latina, en un evento que será visto en todo el planeta.

Además del show de la colombiana, la apertura del partido tendrá dos presentaciones especiales: Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil (Hino Nacional Brasileiro) y Kamasi Washington, saxofonista de jazz nominado al Grammy y Emmy, ejecutará el himno nacional de Estados Unidos.

Importancia histórica

Este será el primer partido oficial de temporada regular de la NFL en Sudamérica y marcará un hito tecnológico, ya que es la primera vez que la liga ofrece una transmisión global gratuita en YouTube.

La combinación de deporte, música y cultura busca atraer tanto a los fanáticos del fútbol americano como a los seguidores de Karol G, generando una audiencia masiva.

Los aficionados podrán seguir el partido y el espectáculo de medio tiempo de Karol G en vivo y sin costo a través de YouTube y YouTube TV, ingresando al canal oficial de la NFL el 5 de septiembre.