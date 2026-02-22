Horarios, artistas, dónde ver...; todo lo que debe saber del Festival Viña del Mar 2026

El festival Viña del Mar reúne cada año a miles de espectadores y decenas de artistas de distintos países.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar volverá a convertir a la ciudad de Viña del Mar en el principal escenario musical de América Latina. Desde este domingo 22 al viernes 27 de febrero de 2026, miles de asistentes y millones de televidentes seguirán uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispanohablante, que se desarrollará en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

Con más de seis décadas de trayectoria, el certamen se ha consolidado como una plataforma clave para artistas consagrados y nuevos talentos. Desde su creación en 1960, Viña del Mar ha reunido distintos géneros musicales y ha sido impulsado por la exigencia de su público, conocido como “El Monstruo”, cuya reacción puede marcar la carrera de los intérpretes.

A lo largo de su historia, el festival ha recibido a figuras internacionales como Luis Miguel, Shakira, Ricky Martin, Chayanne, Daddy Yankee, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Alejandro Sanz y Celia Cruz, quienes han dejado momentos memorables en la Quinta Vergara. Fechas y sede

Durante seis noches consecutivas, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales, humor y competencias en el tradicional escenario de la Quinta Vergara, considerado uno de los recintos más emblemáticos de la región.

Programación musical

La edición 2026 contará con una variada parrilla artística que reúne a exponentes del pop, rock, música urbana, electrónica y música latina. Entre los principales invitados figuran Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Mon Laferte, Jesse & Joy, Paulo Londra y Yandel, junto a nuevas figuras como Milo J y Pablo Chill-E.

El humor continuará siendo uno de los ejes centrales del evento. En esta edición se presentarán comediantes reconocidos como Stefan Kramer y Rodrigo Villegas, quienes enfrentarán al exigente público de la Quinta Vergara, uno de los más críticos de la televisión latinoamericana.

Competencias folclórica e internacional

El festival mantendrá sus tradicionales competencias, que buscan impulsar nuevos talentos. En la categoría folclórica participarán representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. En tanto, la competencia internacional reunirá artistas de Europa y América Latina, que disputarán la Gaviota de Plata.

Para Ecuador, la presencia de Brenda con la canción “Capullito” representa una oportunidad de proyección internacional en uno de los escenarios más importantes de la región.

La conducción del festival estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes liderarán cada jornada. Antes del inicio oficial, se realizará la tradicional Gala de Viña, que reunirá a artistas, figuras públicas y medios de comunicación en una noche marcada por el glamour.