La modelo de Victoria's Secret Jasmine Tookes y Juan David Borrero publicó fotos de su hijo

La supermodelo de Victoria's Secret, Jasmine Tookes, y el empresario ecuatoriano de Snapchat, Juan David Borrero, presentaron a su segundo hijo este 10 de noviembre de 2025.

Tookes y Borrero compartieron una tierna galería de fotografías familiares. En las imágenes se muestra al ecuatoriano cargando en brazos a su primera hija, Mía Victoria, mientras que la estadounidense sostiene al recién nacido.

En la publicación, que cuenta con más de 200 000 likes y miles de comentarios, reveló que su segundo hijo se llamará Mateo Ira Borrero y que nació el 28 de octubre del 2025.

La pareja confirmó que serían padres por segunda ocasión en julio de este año con un artículo exclusivo para la revista Vogue. Tres meses después, Jasmine Tookes fue una de las protagonistas del desfile de Victoria's Secret.

La modelo de 34 años de edad fue la encargada de abrir el evento luciendo su pronunciada pancita. En aquella ocasión lució un vestido de malla transparente color dorado, adornado con detalles de gotas y un ornamento en forma de concha gigante.

Tookes y Borrero, hijo del exvicepresidente de Ecuador Alfredo Borrero, se casaron en Quito en septiembre de 2021. Dos años después, en febrero del 2023, nació su primera hija.