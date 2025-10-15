Mire aquí el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en vivo desde Nueva York

El glamour, la música, la moda y las 'angelitas' vuelven a brillar, la noche de este miércoles 15 de octubre del 2025, con la realización del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos más esperados del mundo del entretenimiento.

El desfile se lleva a cabo en Nueva York, a partir de las 19:00 (18:00 hora de Ecuador). Y puede verse en vivo por Prime Video, Amazon Live y los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, TikTok e Instagram.

La modelo que abrió el desfile fue Jasmine Tookes, esposa del empresario ecuatoriano Juan David Borrero, hijo del exvicepresidente Alfredo Borrero. Ella está embarazada de su segundo hijo y en la pasarela lució su pancita con un traje transparente.

La firma estadounidense prometió un espectáculo renovado, lleno de energía, diversidad y actuaciones musicales de primer nivel, entre ellas la esperada presentación de la colombiana Karol G, quien será una de las artistas del show musical.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 marca la consolidación del regreso de la icónica pasarela, que volvió en 2024 tras seis años de pausa.

Su relanzamiento fue aplaudido por su enfoque más inclusivo y contemporáneo, con modelos de distintas nacionalidades, tallas, edades y estilos. En el desfile de este año ocurrió lo mismo.