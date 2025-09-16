Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan el cartel del Festival Coachella 2026

La cantante Karol G cantó en el intermedio de un partido de la NFL entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs en São Paulo, Brasil.

La cantante colombiana Karol G, Sabrina Carpenter, Anyma y Justin Bieber protagonizan el cartel oficial del festival estadounidense Coachella 2026, una de las citas más destacadas a nivel internacional en el mundo de la música.

Karol G sigue sumando hitos en su carrera. Tras su participación en el concierto del Vaticano junto a John Legend, Pharrell Williams y Andrea Bocelli, la estrella del reguetón urbano encabezará uno de los escenarios más importantes del mundo.

El icónico evento que se desarrolla anualmente dio a conocer, este martes 16 de septiembre del 2025, la oferta musical de su próxima edición, en la que también aparece The XX, Moby, The Strokes, David Byrne, Iggy Pop, FKA Twigs, Addison Rae o Sombr, entre muchos otros.

En el sitio oficial de Coachella 2026 se publicó el cartel oficial del evento. Tomado del sitio web de Coachella

El festival se desarrollará en dos fines de semana consecutivos. Del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del 2025, en el Empire Polo Club en Indio, California, EE.UU.

Karol G cantará entre el 12 y el 19 de abril. Compartirá escenario con artistas de la talla de Young Thug, Kaskade, BigBang, Laufer, Iggy Pop y Mochakk.

Por su parte, Justin Bieber subirá al escenario entre el 11 y el 18 de abril, acompañado por The Strokes, Addison Rae, David Byrne y Rezz.

Sabrina Carpenter tendrá sus shows entre el 10 y el 17 de abril, junto con nombres como Nine Inch Noize, Ethel Cain, Katseye y Central Cee. El lineup completo reúne a más de 130 artistas de distintos géneros músicales.